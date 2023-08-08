Глава ЭКОВАС считает дипломатию лучшим способом урегулировать ситуацию с Нигером

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент Нигерии Бола Тинубу, возглавляющий Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), полагает, что для решения кризиса с Нигером дипломатия подходит более всего, заявил во вторник представитель президента Аджури Нгелале.

"Президент ясно дает понять, что дипломатия - лучший путь вперед", - приводят его слова западные СМИ.

Он отметил, что подобная позиция "является консенсусом глав государств ЭКОВАС". В то же время Нгелале не уточнил, отказалось ли ЭКОВАС от варианта с возможной силовой акцией против Нигера.

В то же время он сообщил журналистам, что Нигерия вводит новые финансовые санкции против людей и структур, связанных с недавним путчем в Нигере. Он добавил, что после того, как 6 августа истек срок ультиматума ЭКОВАС с требованием вернуть власть в Нигере свергнутому президенту Мохамеду Базуму, президент Тинубу активизировал консультации по данной проблеме на международной арене, а также в Нигерии, в том числе с губернаторами штатов, граничащих с Нигером.

Ранее сообщалось о планах представителей ЭКОВАС, ООН и Африканского союза провести во вторник переговоры с военными в Нигере. Однако затем военные, осуществившие переворот в Нигере, проинформировали ЭКОВАС о том, что не смогут принять делегацию объединения ввиду сложной ситуации в сфере безопасности.

26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. В телеобращении к населению он заявил, что военные взяли власть в свои руки из-за ряда накопившихся проблем в стране, в том числе экономических, а также из-за коррупции и отсутствия безопасности.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

Также ЭКОВАС ввело санкции, которые включают закрытие границ с Нигером, запрет коммерческих рейсов, приостановку финансовых операций, заморозку национальных активов и прекращение помощи. В частности, Нигерия в рамках санкций объявила о прекращении поставок электроэнергии в Нигер.

Однако Мали и Буркина-Фасо, членство которых в ЭКОВАС ранее приостановили из-за военных переворотов в этих странах, поддержали путчистов. Более того, их власти предупредили, что воспримут как объявление им войны любую иностранную военную интервенцию в Нигере. В понедельник совместная делегация официальных лиц из Мали и Буркина-Фасо отправились в Нигер, чтобы выразить поддержку захватившим власть военным.

СМИ поясняют, что залежи нефти и урана в Нигере, а также его значительная роль в борьбе с экстремистами в регионе Сахель делает эту страну стратегически важной для США, Европы, России и Китая.