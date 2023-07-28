Мурашко сообщил об испытаниях нового варианта "Спутника V" для ревакцинации

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В России ведутся клинические испытания нового варианта вакцины против коронавируса "Спутник V" для проведения ревакцинации, предназначенной для борьбы с новыми штаммами, сообщил в пятницу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня подготовлен уже и проходит клинические испытания новый вариант вакцины "Спутник" для ревакцинации, который сделан под новые штаммы, которые циркулируют в мире", - сказал Мурашко в ходе выступления на форуме "Россия-Африка".

Он добавил, что по откликам министерств здравоохранения стран, в которые экспортировалась оригинальная вакцина "Спутник V", она оказалась наиболее эффективной в защите от летальных исходов заболевания и распространения COVID-19.