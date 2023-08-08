Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Несколько сотен человек в военной форме устроили акцию протеста в Ереване

Они требуют силой решить проблему Лачинского коридора, полиция проводит задержания протестующих

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Полиция Армении начала массовые задержания участников акции протеста у здания правительства в Ереване, требующих силового метода открытия Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", задержания начались после того, как демонстранты стали перекрывать центральные улицы, прилегающие к правительственному зданию.

С утра во вторник несколько сотен человек в военной форме собрались у здания правительства Армении, требуя от властей республики предпринять меры по открытию Лачинского коридора с целью доставки гуманитарного груза. Они выступали с призывами применить силовые методы для решения этой проблемы.

Организатором акции является активист Саркис Погосян, который представляется "руководителем отряда "Крестоносцы".

Ереван Армения Нагорный Карабах Лачинский коридор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Великобритании распространяется новый подтип коронавируса

В Великобритании распространяется новый подтип коронавируса

OFAC заморозила платежи индийских ювелиров на $26 млн, заподозрив их в покупке алмазов из РФ

OFAC заморозила платежи индийских ювелиров на $26 млн, заподозрив их в покупке алмазов из РФ

Военные в Нигере решили не принимать делегацию ЭКОВАС

ЕС приостановил сотрудничество с Нигером во всех сферах

ЕС приостановил сотрудничество с Нигером во всех сферах

Великобритания добавила 19 физлиц и компаний в антироссийские санкционные списки

Великобритания добавила 19 физлиц и компаний в антироссийские санкционные списки

На востоке США 1,1 млн домов остались без света из-за шторма, тысячи авиарейсов отменены

Польша направит дополнительно тысячу солдат на границу с Белоруссией

Польша направит дополнительно тысячу солдат на границу с Белоруссией

В Нигере ожидаются переговоры военных с представителями ЭКОВАС, ООН и Африканского союза

На юге Португалии эвакуировали 1,4 тыс. человек из-за крупных лесных пожаров

На юге Португалии эвакуировали 1,4 тыс. человек из-за крупных лесных пожаров

Два человека стали жертвами сильных штормов на Восточном побережье США

Два человека стали жертвами сильных штормов на Восточном побережье США
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });