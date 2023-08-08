Несколько сотен человек в военной форме устроили акцию протеста в Ереване

Они требуют силой решить проблему Лачинского коридора, полиция проводит задержания протестующих

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Полиция Армении начала массовые задержания участников акции протеста у здания правительства в Ереване, требующих силового метода открытия Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", задержания начались после того, как демонстранты стали перекрывать центральные улицы, прилегающие к правительственному зданию.

С утра во вторник несколько сотен человек в военной форме собрались у здания правительства Армении, требуя от властей республики предпринять меры по открытию Лачинского коридора с целью доставки гуманитарного груза. Они выступали с призывами применить силовые методы для решения этой проблемы.

Организатором акции является активист Саркис Погосян, который представляется "руководителем отряда "Крестоносцы".