США призывали Азербайджан восстановить движение по Лачинскому коридору

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - США вновь призывают власти Азербайджана восстановить движение транспортных средств по Лачинскому коридору, заявил на брифинге представитель Госдепартамента Ведант Патель.

"Мы призываем власти Азербайджана восстановить свободное движение коммерческих, гуманитарных и частных транспортных средств по этому коридору", - заявил он.

По его словам, ситуация в регионе все еще вызывает беспокойство Вашингтона, а остановка движения гуманитарных грузов по коридору "ухудшает гуманитарную ситуацию и подрывает усилия, которые были приняты для уверенности в мирном процессе".

Патель добавил, что Совбез ООН проведет в среду заседание по вопросу Нагорного Карабаха.

В Париже тоже выразили обеспокоенность ситуацией с блокировкой Лачинского коридора. Глава МИД Франции Катрин Колонна во вторник провела телефонный разговор со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, в ходе которого отметила необходимость урегулирования всех вопросов путем переговоров для достижения мира.

Колонна также указала, что подобные действия Азербайджана "противоречат обязательствам, взятым в соответствии с соглашениями о прекращении огня, и наносят ущерб переговорному процессу".

12 июля Госпогранслужба Азербайджана сообщила о временном прекращении деятельности погранично-пропускного пункта (ППП) "Лачин" в связи с "фактами контрабанды".

Азербайджан установил ППП на Лачинской дороге 23 апреля 2023 года. Автомобильная дорога Степанакерт - Горис (находящийся под контролем российских миротворцев Лачинский коридор) была заблокирована азербайджанской стороной 12 декабря 2022 года. Это единственная дорога, связывающая Армению и непризнанный Нагорный Карабах. Власти Армении неоднократно требовали разблокировать Лачинский коридор.