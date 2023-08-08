США могут запретить ввоз бриллиантов из Индии из-за подозрений в их российском происхождении

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Индийские участники алмазной отрасли активно пытаются нарастить экспорт бриллиантов в страны АСЕАН и Китай, опасаясь скорого запрета на ввоз камней от 1 карата в США из-за подозрений в их российском происхождении, пишет индийское издание The Economic Times.

По данных индийских источников в отрасли, об ограничениях на импорт в США будет объявлено в сентябре, а действовать они начнут в январе 2024 г. Ограничения будут обоснованы тем, что производителем камней, поступающих из Индии, может быть "АЛРОСА".

Индийские огранщики рассматривают в качестве альтернатив такие направления как Вьетнам, Камбоджа, Таиланд, другие страны АСЕАН и Китай. Крупнейшим рынком потребления ювелирных изделий являются США с долей около 40%, но экспорт бриллиантов в Соединенные Штаты падает как из-за опасений рецессии, так и из-за страхов перед санкциями на камни российского происхождения.

Валовой экспорт бриллиантов из Индии в июне снизился на 31,5% г/г, до $1,38 млрд (с $2,02 млрд годом ранее). Эта тенденция вряд ли изменится и в июле, считает глава GJEPC Випул Шах. Объемы огранки и алмазов в Сурате снизились после введения санкций США против "АЛРОСА".

"Промышленность должна выжить, и поэтому мы должны проникнуть в другие страны", - охарактеризовал ситуацию Шах. Параллельно Индия ведет переговоры со странами G7, сказал он.

Лидеры G7 на встрече в мае этого года приняли декларацию об ограничении торговли российскими алмазами, которая сейчас оценивается в $4-5 млрд в год. Для того, чтобы определить происхождение российских алмазов, G7 стремится улучшить методы отслеживания, хотя на данный момент не существует технологии, позволяющей определить происхождение небольших алмазов, прошедших огранку и полировку.