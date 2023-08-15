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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:44

Импорт алмазов в Индию в июле снизился на 43% г/г, экспорт бриллиантов - на 39%

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Импорт алмазного сырья в Индию в июле 2023 года снизился на 43% по отношению к данным годичной давности, составив $1,102 млрд, следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

По сравнению с июньским результатом этого года ($1,366 млрд) импорт в июле 2023 г. сократился на 19%.

В физическом выражении объем импорта в июле (11,34 млн карат) снизился на 21% к показателю прошлого года и на 6% к уровню июня (12,05 млн карат).

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Таким образом, средняя цена ввозимых в Индию алмазов в июле составила $97 за карат по сравнению с $113/карат по итогам июня этого года.

За апрель-июль этого года импорт алмазного сырья в Индию снизился на 21% в денежном выражении, в то время как по объему снижение всего на 2%.

Импорт синтетических алмазов (lab grown) в Индию в июле также упал (на 15% г/г), он оценивается в $117 млн.

Экспорт бриллиантов из Индии в июле 2023 года упал на 39% к июлю прошлого года, до $1,174 млрд, по сравнению с июнем ($1,38 млрд) экспорт упал на 15%.

По объему экспорт сократился на 26% г/г, но был на 3% выше июньских данных.

За апрель-июль текущего года экспорт бриллиантов из страны снизился на 31% по стоимости и на 29% по объему.

Экспорт синтетических бриллиантов из страны в июле ($105 млн) оказался на 28% ниже данных годичной давности.

Индия является одним из основных покупателей алмазов, в первую очередь мелкого алмазного сырья из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов, в этой стране изготавливается 95% бриллиантов мира.

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США в марте прошлого года запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, а в апреле "АЛРОСА" попала в SDN list. В настоящее время Индия может свободно экспортировать бриллианты, произведенные из российского алмазного сырья, в США и страны G7, если они претерпевают существенную обработку в индийской отрасли огранки и полировки драгоценных камней.

Санкции наносят серьезный ущерб индийскому центру производства бриллиантов Сурату, основным поставщиком алмазного сырья для которого является российская "АЛРОСА", контролирующая треть мирового производства алмазов, сообщало в начале июня индийское издание The Economic Times.

В Сурате работает 1 млн рабочих. Так как американские санкции не препятствовали поставкам алмазов в Индию, российский алмазы, по данным The Economic times, продолжали поступать в Индию для огранки и полировки, проходя через такие торговые центры, как Антверпен и Дубай. Из-за нехватки алмазного сырья 300 тыс. рабочих в Сурате были отправлены в 20-дневный отпуск без сохранения заработной платы. Подразделения по обработке алмазов сократили работу с двух до одной смены, а 15-20 тыс. рабочих потеряли работу, сообщало издание.

Индия алмазы
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