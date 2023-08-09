Мали и Буркина-Фасо призвали Совбез ООН предотвратить военное вмешательство в Нигер

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Главы МИД Республики Мали Абдулай Дио и Буркина-Фасо Оливия Руамба призывают Совет Безопасности ООН к предотвращению любого военного вмешательства в ситуацию в Нигере, последствия которого могут быть непредсказуемы.

"Переходные правительства Буркина-Фасо и республики Мали призывают к Совбез ООН, гарант международного мира и безопасности, использовать все средства, имеющиеся в распоряжении, для предотвращения вооруженных действий против суверенного государства, последствия которых могут быть непредсказуемы", - говорится в письме, опубликованном главой МИД Мали в соцсети.

"Мы подтверждаем нашу приверженность поиску решений исключительно путем дипломатии и переговоров, единственными вариантами, гарантирующими мир и стабильность в Нигере и регионе", - отметили министры.

26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. В телеобращении к населению он заявил, что военные взяли власть в свои руки из-за ряда накопившихся проблем в стране, в том числе экономических, а также из-за коррупции и отсутствия безопасности.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

Также ЭКОВАС ввело санкции, которые включают закрытие границ с Нигером, запрет коммерческих рейсов, приостановку финансовых операций, заморозку национальных активов и прекращение помощи. В частности, Нигерия в рамках санкций объявила о прекращении поставок электроэнергии в Нигер.

Однако Мали и Буркина-Фасо, членство которых в ЭКОВАС ранее приостановили из-за военных переворотов в этих странах, поддержали путчистов. Более того, их власти предупредили, что воспримут как объявление им войны любую иностранную военную интервенцию в Нигере. В понедельник совместная делегация официальных лиц из Мали и Буркина-Фасо отправились в Нигер, чтобы выразить поддержку захватившим власть военным.

СМИ поясняют, что залежи нефти и урана в Нигере, а также его значительная роль в борьбе с экстремистами в регионе Сахель делает эту страну стратегически важной для США, Европы, России и Китая.