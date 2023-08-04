Президент Нигера обратился за поддержкой к США и международному сообществу

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Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент Нигера Мохамед Базум в своей статье, опубликованной газетой The Washington Post, просит о поддержке США и международное сообщество.

"В час нужды я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить наш конституционный порядок. (...) Народ Нигера никогда не забудет вашу поддержку в этот поворотный момент нашей истории", - написал Базум.

По его словам, в "неспокойном" регионе Сахель Нигер является "последним оплотом соблюдения прав человека".

"Хотя эта попытка переворота трагедия для нигерцев, ее успех может иметь разрушительные последствия далеко за пределами наших границ", - подчеркнул глава государства.

Базум отметил, что предпринятый военными переворот "не имеет никакого оправдания".

"Наше правительство пришло к власти в результате демократических выборов в 2021 году. Необходимо противодействовать любой попытке свергнуть законное правительство, и мы ценим решительное и недвусмысленное осуждение этой циничной попытки разрушить значительный прогресс, достигнутый Нигером при демократии", - написал он.

Нигерский лидер напомнил, что зарубежная помощь составляет 40% бюджета его страны, "но она не будет доставлена, если переворот увенчается успехом".

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против Базума, которого схватили и отстранили от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал сместивших президента бойцов. Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани.

США, Франция, ЕС, Африканский союз, ЭКОВАС осудили военный переворот. Однако его поддержали Мали и Буркина-Фасо, которые предупредили, что воспримут как объявление войны любое иностранное военное вмешательство в события в Нигере.