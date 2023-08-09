Казахстанский сервис "Яндекса" может передать данные пользователей за рубеж только по запросу

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Казахстанская компания ТОО "Яндекс.Такси Корп", предоставляющая сервис "Яндекс Go" гражданам Казахстана, обрабатывает персональные данные пользователей в соответствии с законодательством страны, может предоставить их иностранным госорганам только через официальный запрос и в рамках установленных международных процедур, сообщили в пресс-службе "Яндекс Go".

"Казахстанская компания ТОО "Яндекс.Такси Корп", которая предоставляет сервис Яндекс Go пользователям в Казахстане, обрабатывает персональные данные пользователей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также обеспечивает все предусмотренные права субъектов данных", - говорится в сообщении.

В "Яндекс Go" заявили, что данные, связанные с работой сервиса в Казахстане, могут быть запрошены уполномоченными иностранными (в том числе российскими) государственными органами исключительно через официальный запрос и только в рамках установленных международных процедур.

Законодательство России не распространяется на сервис в Казахстане и на его пользователей, поскольку они совершают поездки и используют приложение за пределами России. Это не изменится и после 1 сентября, отметили в Яндекс Go.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что с 1 сентября ФСБ России получит круглосуточный доступ к базам данных "Яндекс.Такси", в том числе на территории Казахстана и еще 15 стран, где работает сервис.