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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

В Казахстане приостановили работу домена yandex.kz

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Казахстане приостановлена работа домена yandex.kz за нарушение правил по размещению в стране, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

"С 9 августа 2023 года приостановлена работа доменного имени www.yandex.kz за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан", - говорится сообщении.

В ведомстве напомнили, что такой приказ от 13 марта 2018 года утвержден в правилах регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета.

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