В Грузии число погибших при сходе оползня в курорте Шови возросло до 20

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Грузии в районе схода оползня в горном курорте Шови спасатели нашли тело 20-го погибшего, продолжаются поиски еще 13 человек, сообщил журналистам министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.

"На месте трагедии кроме спасателей и военных работают более ста единиц тяжелой техники, в основном экскаваторы и бульдозеры", - сказал он.

По словам министра, удалось отвести русло реки от основной массы оползня, в толще которого могут находиться погибшие. Поиски идут круглосуточно.

Из 20 погибших идентифицированы 15.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось на вертолетах эвакуировать из зоны бедствия 210 человек.

Правительство Грузии объявило 7 августа днем траура по погибшим в Шови. Сход оползня произошел 3 августа.