Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

В Грузии число погибших при сходе оползня в курорте Шови возросло до 20

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Грузии в районе схода оползня в горном курорте Шови спасатели нашли тело 20-го погибшего, продолжаются поиски еще 13 человек, сообщил журналистам министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.

"На месте трагедии кроме спасателей и военных работают более ста единиц тяжелой техники, в основном экскаваторы и бульдозеры", - сказал он.

По словам министра, удалось отвести русло реки от основной массы оползня, в толще которого могут находиться погибшие. Поиски идут круглосуточно.

Из 20 погибших идентифицированы 15.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось на вертолетах эвакуировать из зоны бедствия 210 человек.

Правительство Грузии объявило 7 августа днем траура по погибшим в Шови. Сход оползня произошел 3 августа.

Грузия Шови Ираклий Карселадзе
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число жертв наводнения в Пекине превысило 30 человек, почти 20 пропали без вести

В Британии конфискована недвижимость Гульнары Каримовой стоимостью более 20 млн фунтов

Что случилось этой ночью: среда, 9 августа

Китай вывел на орбиту спутник для мониторинга окружающей среды

Китай вывел на орбиту спутник для мониторинга окружающей среды

Глава NASA не считает Россию участником лунной гонки

Глава NASA не считает Россию участником лунной гонки

Военные сообщили о попытке боевиков проникнуть за линию соприкосновения в Сирии

Что произошло за день: вторник, 8 августа

Пандемия коронавируса

В Великобритании распространяется новый подтип коронавируса

В Великобритании распространяется новый подтип коронавируса

OFAC заморозила платежи индийских ювелиров на $26 млн, заподозрив их в покупке алмазов из РФ

OFAC заморозила платежи индийских ювелиров на $26 млн, заподозрив их в покупке алмазов из РФ

Военные в Нигере решили не принимать делегацию ЭКОВАС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });