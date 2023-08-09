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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

ЕС пообещал выделить 400 млн евро пострадавшей от наводнений Словении

ЕС пообещал выделить 400 млн евро пострадавшей от наводнений Словении
Фото: Luka Dakskobler/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду объявила о выделении Словении 400 млн евро для восстановления после мощных наводнений, сообщают европейские СМИ.

В ходе визита в Словению она указала, что 100 млн евро будут выделены из Фонда солидарности ЕС в этом году и еще 300 млн евро в следующем.

"Необходимо большое количество инвестиций для восстановления страны. Словения может рассчитывать на Европу", - отметила фон дер Ляйен.

На выходных в Словении прошли мощные ливни, которые привели к масштабным наводнениям. Брюссель активировал в связи с этим механизм гражданской защиты ЕС для оказания помощи населению.

Власти страны заявили о том, что это наводнение стало самым сильным за последние 30 лет, более 20 тыс. человек остались без электричества, тысячи - без доступа к питьевой воде. Премьер-министр страны Роберт Голоб заявил, что ущерб, нанесенный дорожной и энергетической инфраструктурам, сотням жилых домов и других зданий, превысит 500 млн евро.

По последним данным, наводнения привели к гибели шести человек.

ЕС Словения Урсула фон дер Ляйен Европейская комиссия
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