Ливни вызвали наводнения в Словении и Хорватии

Последствия наводнения в Словении Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Критическая ситуация складывается в ряде регионов Словении и Хорватии из-за наводнений, вызванных ливневыми дождями, сообщают местные СМИ.

По данным радио и телевидения Словении, около 2 тыс. домохозяйств из-за удара стихии остались без энергоснабжения в горных районах страны на границе с Австрией. В наиболее пострадавших населенных пунктах будут размещены передвижные трансформаторные станции. Сообщение с этими районами осложняют оползни, сошедшие на дороги.

На помощь Словении направляются сотрудники Красного креста из Хорватии, Черногории, Польши и Венгрии. Они доставляют в пострадавшие районы воду, продовольствие и предметы гигиены.

В Хорватии в последние дни наиболее сложная ситуация складывается в течениях рек Сава и Драва.

Согласно информации хорватской телерадиокомпании ХРТ с места событий, в некоторых местах уровень воды в Драве достиг критического, в ряде населенных пунктов объявлен режим чрезвычайного положения. Местные жители в соцсетях публикуют кадры разрушений жилых домов, вызванных наводнениями.

В Саве в понедельник уровень воды немного снизился.

О дождях, штормовых ветрах и граде сообщают и с запада Сербии, однако ситуация там остается под контролем.