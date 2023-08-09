Германия направила Украине два ЗРК Patriot

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Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Германия передала Украине два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, сообщает в среду Spiegel со ссылкой на данные правительства ФРГ.

Кроме этого, Германия поставила Украине десять гусеничных двухсекционных вездеходов Bandvagn 206, шесть тяжелых грузовиков с прицепами и шесть тысяч дымовых снарядов калибра 155 мм. Поставки также включают в себя пулеметы, тактические очки, бинокли и оборудование для разминирования.

В середине июля агентство EFE со ссылкой на германского министра обороны Бориса Писториуса сообщило, что ФРГ передаст Украине пакет военной помощи почти на 700 млн евро. ЭФЭ отмечало, что речь, в частности, идет о 25 танках Leopard 1 A5, 40 БМП Marder, двух ЗРК Patriot, 20 тысяч артиллерийских снарядов.