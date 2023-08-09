Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Германия направила Украине два ЗРК Patriot

Германия направила Украине два ЗРК Patriot
Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Германия передала Украине два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, сообщает в среду Spiegel со ссылкой на данные правительства ФРГ.

Кроме этого, Германия поставила Украине десять гусеничных двухсекционных вездеходов Bandvagn 206, шесть тяжелых грузовиков с прицепами и шесть тысяч дымовых снарядов калибра 155 мм. Поставки также включают в себя пулеметы, тактические очки, бинокли и оборудование для разминирования.

В середине июля агентство EFE со ссылкой на германского министра обороны Бориса Писториуса сообщило, что ФРГ передаст Украине пакет военной помощи почти на 700 млн евро. ЭФЭ отмечало, что речь, в частности, идет о 25 танках Leopard 1 A5, 40 БМП Marder, двух ЗРК Patriot, 20 тысяч артиллерийских снарядов.

Германия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Париж отверг обвинения Нигера в нарушении воздушного пространства и освобождении террористов

Париж отверг обвинения Нигера в нарушении воздушного пространства и освобождении террористов

Военные в Нигере повышают уровень угрозы

Немецкие власти задержали гражданина Германии по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Отстраненный от власти президент Нигера пожаловался на сложные условия содержания

Отстраненный от власти президент Нигера пожаловался на сложные условия содержания

США добавили в санкционные списки по Белоруссии авиакомпанию "Белавиа"

ЕС пообещал выделить 400 млн евро пострадавшей от наводнений Словении

ЕС пообещал выделить 400 млн евро пострадавшей от наводнений Словении

Глобальные страховые требования в связи со стихийными бедствиями достигли $50 млрд

Глобальные страховые требования в связи со стихийными бедствиями достигли $50 млрд

Польша увеличила число перебрасываемых на границу с Белоруссией военных вдвое - до 2 тысяч

В Грузии число жертв на месте схода оползня увеличилось до 21

В Грузии число жертв на месте схода оползня увеличилось до 21

Глава Минобороны РФ заявил, что закупка Польшей оружия несет риски для России

Глава Минобороны РФ заявил, что закупка Польшей оружия несет риски для России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });