В партии канцлера ФРГ предложили направить Украине авиационные крылатые ракеты

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Среди официальных лиц ФРГ растет поддержка идеи передать Украине авиационные крылатые ракеты Taurus с дальностью полета более 500 км, сообщает в понедельник Financial Times.

"На канцлера ФРГ Олафа Шольца оказывают все больше давления с целью предоставить Украине крылатые ракеты для поддержки ее забуксовавшего контрнаступления на российские силы", - информирует издание.

"Два депутата в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Шольца, обычно более осторожной, чем ее партнеры по правящей коалиции, недавно присоединились к тем, кто призывает поставить Киеву немецко-шведские ракеты Taurus", - отмечает газета.

Так, депутат от СДПГ Андреас Шварц заявил, что только крылатые ракеты типа Taurus могут помочь украинским войска преодолеть минные поля и установить контроль над территориями.

"Как и ранее с танками, сейчас мы отказываемся направить важное оборудование, которое в конце концов передадут", - сказал Шварц.

В свою очередь депутат от СДПГ Нильс Шмид отметил, что не отрицает возможность поставок Украине, во взаимодействии с США, ракет Taurus. В то же время он подчеркнул, что именно украинские военные, а не немецкие, должны программировать ракеты для ударов по конкретным целям, иначе ФРГ окажется "опасно близко к прямому участию в войне".

На прошлой неделе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставки ракет Taurus Украине в данный момент не являются приоритетом для Берлина. Он пояснил, что не только Германия колеблется с поставками таких вооружений, и указал на США.

В мае сообщалось, что Лондон направляет Украине малозаметные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. В июле президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж поставит Украине многоцелевые высокоточные крылатые ракеты большой дальности SCALP.

В начале июля Шольц в интервью ARD в ответ на вопрос, почему Берлин не направляет Украине ракеты Taurus, сказал, что ФРГ не желает передавать Украине вооружения дальнего действия, которые можно было бы использовать для ударов по территории РФ.