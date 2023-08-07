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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

В партии канцлера ФРГ предложили направить Украине авиационные крылатые ракеты

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Среди официальных лиц ФРГ растет поддержка идеи передать Украине авиационные крылатые ракеты Taurus с дальностью полета более 500 км, сообщает в понедельник Financial Times.

"На канцлера ФРГ Олафа Шольца оказывают все больше давления с целью предоставить Украине крылатые ракеты для поддержки ее забуксовавшего контрнаступления на российские силы", - информирует издание.

"Два депутата в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Шольца, обычно более осторожной, чем ее партнеры по правящей коалиции, недавно присоединились к тем, кто призывает поставить Киеву немецко-шведские ракеты Taurus", - отмечает газета.

Так, депутат от СДПГ Андреас Шварц заявил, что только крылатые ракеты типа Taurus могут помочь украинским войска преодолеть минные поля и установить контроль над территориями.

"Как и ранее с танками, сейчас мы отказываемся направить важное оборудование, которое в конце концов передадут", - сказал Шварц.

В свою очередь депутат от СДПГ Нильс Шмид отметил, что не отрицает возможность поставок Украине, во взаимодействии с США, ракет Taurus. В то же время он подчеркнул, что именно украинские военные, а не немецкие, должны программировать ракеты для ударов по конкретным целям, иначе ФРГ окажется "опасно близко к прямому участию в войне".

На прошлой неделе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставки ракет Taurus Украине в данный момент не являются приоритетом для Берлина. Он пояснил, что не только Германия колеблется с поставками таких вооружений, и указал на США.

В мае сообщалось, что Лондон направляет Украине малозаметные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. В июле президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж поставит Украине многоцелевые высокоточные крылатые ракеты большой дальности SCALP.

В начале июля Шольц в интервью ARD в ответ на вопрос, почему Берлин не направляет Украине ракеты Taurus, сказал, что ФРГ не желает передавать Украине вооружения дальнего действия, которые можно было бы использовать для ударов по территории РФ.

Германия Украина Олаф Шольц
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