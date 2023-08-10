Что случилось этой ночью: четверг, 10 августа

Атака беспилотников на Москву, пропавшие без вести после взрыва в Сергиевом Посаде, поставка ЗРК Patriot на Украину из Германии

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Собянин сообщил о двух сбитых силами ПВО ударных БПЛА, летевших в сторону Москвы. По словам мэра, один дрон был поражен в Калужской области, другой - в районе ЦКАД.

- Восемь человек числятся без вести пропавшими после взрыва в Сергиевом Посаде. Глава муниципалитета Дмитрий Акулов также рассказал о 60 пострадавших.

- Германия направила Украине два ЗРК Patriot. Кроме этого, Берлин поставил Киеву 10 вездеходов Bandvagn 206, шесть тяжелых грузовиков с прицепами и шесть тысяч дымовых снарядов калибра 155 мм.

- Лидер КНДР призвал к активизации военных приготовлений в "наступательном ключе". В ходе заседания Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи генерал армии Пак Су Ир был освобожден от должности начальника Генштаба.

- Канада ввела санкции против белорусских Минобороны, внутренних войск МВД и ряда предприятий. В частности, под ограничения попали холдинг "БелОМО", ООО "Оборонные Инициативы" и ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения".