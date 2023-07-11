ФРГ передаст Киеву военную помощь на 700 млн евро

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Власти ФРГ передадут Украине пакет военной помощи почти на 700 млн евро, сообщает во вторник агентство EFE со ссылкой на германского министра обороны Бориса Писториуса.

"Речь пойдет о вооружениях, которые Украина считает приоритетными: системах ПВО, танках, артиллерии", - сказал министр.

EFE отмечает, что речь, в частности, пойдет о 25 танках Leopard 1 A5, 40 БМП Marder, двух пусковых установках Patriot. Также ФРГ передаст 20 тыс. артиллерийских снарядов.

Такое объявление о военной помощи приурочено к саммиту НАТО в Вильнюсе.