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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

ФРГ передаст Киеву военную помощь на 700 млн евро

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Власти ФРГ передадут Украине пакет военной помощи почти на 700 млн евро, сообщает во вторник агентство EFE со ссылкой на германского министра обороны Бориса Писториуса.

"Речь пойдет о вооружениях, которые Украина считает приоритетными: системах ПВО, танках, артиллерии", - сказал министр.

EFE отмечает, что речь, в частности, пойдет о 25 танках Leopard 1 A5, 40 БМП Marder, двух пусковых установках Patriot. Также ФРГ передаст 20 тыс. артиллерийских снарядов.

Такое объявление о военной помощи приурочено к саммиту НАТО в Вильнюсе.

Украина Германия Борис Писториус
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