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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В Пекине назвали политику США главным дестабилизирующим фактором в мире

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Китая Ван И заявил на встрече с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, что основная причина международной нестабильности - это политика администрации США. Об этом пишет South China Morning Post.

"Эти порочные действия лишь нанесут ущерб авторитету США, раскрывают правду о том, что эта страна становится самым главным дестабилизирующим фактором в мире", - сказал министр.

Ван И упомянул поддержку США сил, ратующих за "независимость Тайваня", и принуждение Вашингтоном других государств вводить торговые барьеры против Китая. Однако, подчеркнул он, развитие Китая принесет пользу другим государствам, особенно его соседям.

Ван И находится в турне по Сингапуру, Малайзии и Камбодже - в своей первой зарубежной поездке с тех пор, как в июле он вновь занял пост министра иностранных дел Китая, отмечает издание. Пекин за последние два года при реализации экономической инициативы "Один пояс, один путь" сосредоточил внимание на Сингапуре и других странах АСЕАН. Китай является важнейшим торговым партнером для Сингапура, но в то же время город-государство поддерживает крепкие связи с США в сфере безопасности.

Издание отмечает, что поездка Ван И совпала с ограничениями, которые Белый дом ввел в отношении новых американских инвестиций в важнейшие технологии в КНР, и с обещаниями США поддержать Филиппины в их территориальных спорах с Китаем в Южно-Китайском море.

Ван И АСЕАН Китай Сингапур США
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