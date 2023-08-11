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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Госдеп США поддержал решения ЭКОВАС по восстановлению порядка в Нигере

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил поддержку усилиям Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), касающимся ситуации в Нигере, сообщает "Франс-24".

"ЭКОВАС, организация, объединяющая западноафриканские страны, играет ключевую роль в разъяснении необходимости возвращения к конституционному порядку, и мы решительно поддерживаем руководство ЭКОВАС и работаем над этим", - приводит телеканал заявление Блинкена.

В сообщении отмечается, что американский госсекретарь обеспокоен безопасностью отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума - "Вашингтон предупредил мятежников об ответственности".

СМИ обращают внимание, что Блинкен открыто не поддержал прозвучавшие на чрезвычайном саммите ЭКОВАС призывы к вооруженному вторжению в Нигер. США уже заявляли, что военная сила должна быть лишь крайним средством, а лучшим способом урегулирования кризиса является дипломатия

Ранее президент Нигерии и председатель ЭКОВАС Бола Тинубу заявил, что члены организации готовы рассматривать любые варианты решения кризиса в Нигере, в том числе применение силы.

"Мы по-прежнему готовы рассматривать все варианты, в том числе, в качестве крайней меры, вариант с применением силы", - цитирует его "Франс-24".

По сообщению западных СМИ, участники совещания согласились сформировать и держать наготове воинский контингент на случай, если потребуется проводить операцию на территории Нигера.

26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

США Энтони Блинкен ЭКОВАС Нигер
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