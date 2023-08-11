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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Главы Генштабов стран ЭКОВАС планируют обсудить ситуацию в Нигере

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Начальники Генштабов государств - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) - планируют провести встречу для обсуждения идеи военной операции в Нигере.

Телеканал France 24 со ссылкой на военные региональные источники сообщил, что встреча пройдет 12 августа. Другие западные СМИ не приводят конкретной даты, но отмечают, что по данным от ЭКОВАС, военачальники соберутся на встречу на следующей неделе.

Ожидается, что переговоры пройдут в Аккре - столице Ганы. Участники встречи намерены продолжить планирование деталей возможной операции.

Накануне в столице Нигерии Абудже состоялся саммит государств ЭКОВАС, участники которого подчеркнули в итоговом заявлении, что "постоянно нацелены на восстановление конституционного порядка, используя мирные методы".

Участники саммита договорились сформировать и держать наготове воинский контингент на случай, если потребуется проводить операцию на территории Нигера.

26 июля бойцы президентской гвардии Нигера захватили главу государства Мохамеда Базума и отстранили от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

Нигер Гана Нигерия ЭКОВАС
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