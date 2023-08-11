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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Экс-президента ЮАР отпустили из-под стражи спустя два часа после явки в тюрьму

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума вернулся в пятницу в тюрьму, чтобы отбывать наказание, но спустя два часа его отпустили из-под стражи, сообщает Associated Press.

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Зума явился в исправительный центр в провинции Ква-Зулу-Натал в шесть утра по местному времени, чтобы отбыть оставшиеся 13 из 15 месяцев в рамках приговора по делу о неуважении к суду. Примерно спустя два часа его отпустили из-под стражи: в ЮАР вступила в силу новая программа, смягчающая наказание для осужденных по ненасильственным статьям. Теперь эти люди смогут отбывать свое заключение под надзором на дому.

Этим летом Зума некоторое время провел в Москве, где проходил лечение. В июле он вернулся в ЮАР.

Летом 2021 года в ЮАР проходили массовые беспорядки, вызванные заключением Зумы под стражу. Конституционный суд ЮАР приговорил его к 15 месяцам тюрьмы за неисполнение выданного ему ранее предписания выступить с показаниями в рамках расследования о коррупции во время его пребывания у власти в период с 2009 по 2018 год. В ходе акций протеста погибли более 350 человек.

Джейкоб Зума ЮАР
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