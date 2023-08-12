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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

Что случилось этой ночью: суббота, 12 августа

Перехват беспилотников ВСУ, рост числа жертв пожаров на Гавайях, Минцифры готовит увеличение возраста отсрочки для айтишников

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны сообщило о перехвате 20 беспилотников ВСУ, летевших в Крым. 14 БПЛА были уничтожены средствами ПВО, еще 6 - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы

- Число жертв лесных пожаров на Гавайях выросло до 67 человек. Информацией о количестве пропавших без вести власти не располагают.

- Минцифры готовит увеличение до 30 лет возраста отсрочки от армии для айтишников. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

- Жители столицы Нигера устроили митинг у французской военной базы. Они выкрикивали лозунги: "Долой Францию, долой ЭКОВАС"

- 67 россиян сменили спортивное гражданство в 2022 и 2023 годах. Из них 47 человек - представители летних олимпийских видов спорта, 8 - зимних олимпийских видов спорта и 12 - неолимпийских видов спорта.

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