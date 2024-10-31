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Главе турфирмы грозят восемь лет колонии по делу о выселении детей из турецкого отеля

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Прокурор просит назначить восемь лет колонии директору турфирмы, по делу о выселении российских детей из отеля в Турции, сообщили в четверг в столичной прокуратуре.

В РоссииВ Минэкономразвития заявили, что "Колибри" не имела права вывозить детей за рубежЧитать подробнее

"Головинская межрайонная прокуратура просит суд назначить руководителю ООО "Колибри-Тур МСК" Вугару Алакбарову, обвиняемому в совершении 40 эпизодов мошенничества, 8 лет лишения свободы колонии общего режима и взять его под стражу в зале суда", - сказали в ведомстве.

В августе 2023 года более 70 российских детей и вожатых были выселены из лагеря "Колибри" на курорте Кемер в Турции, хотя путевки они приобрели у организатора лагеря компании "Колибри-тур МСК" на отдых с 19 июля по 9 августа. Ночь ребята провели на улице, а затем их заселили в другой отель.

Часть группы 5 и 6 августа досрочно вернулась в Россию, многим родителям пришлось покупать обратные билеты за свой счет.

По данным Ассоциации туроператоров России, организатор лагеря задолжал отелю в Турции, откуда выселили детей, $75 тыс.

Колибри
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