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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Большинство выселенных из лагеря "Колибри" детей вернулись в РФ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Большинство детей, отдыхавших в лагере "Колибри" в турецком Кемере и выселенных из-за неоплаты отеля организатором, вернулись в Россию, в Турции остаются около 30 ребят, сообщает посольство РФ в Анкаре.

"5 августа основной группе детей удалось вылететь различными рейсами в Россию. Сотрудник Генконсульства в аэропорту при регистрации на рейс оказывал поддержку несовершеннолетним гражданам, вынужденным следовать без сопровождения взрослых", - говорится в сообщении дипмиссии.

Как уточняют дипломаты, общее число пострадавших детей и вожатых превышает 70. По состоянию на текущий момент в Анталье в двух отелях размещено 20 детей и 4 сопровождающих взрослых.

"Их списки уточнены, представитель Генконсульства провел с ними встречу. Дети обеспечены всем необходимым и находятся в контакте с родителями. Сегодня в течение дня запланирован вылет в Москву и Санкт-Петербург 12 детей. 8 ребят остаются в Анталье в соответствии с договором с другим туроператором, обеспечивающим их пребывание в Турции по согласованию с родителями. Сроки возвращения этой группы детей в Россию будут определены позднее", - говорится в сообщении.

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2 августа российские дети, отдыхавшие в лагере "Колибри" в Турции, были выселены из отеля до окончания действия путевок. Ночь они провели на улице, а затем их заселили в другой отель и пообещали 5 августа отправить в Россию. Организатор лагеря заявил "Интерфаксу", что дети заехали в отель 19 июля и должны были выехать 9 августа, но их перевели в другой отель из-за овербукинга. Он пообещал, что 5 августа для них будет организован вылет в Россию.

Как подчеркивается в сообщении посольства РФ, некоторым родителям пришлось покупать обратные билеты детям за свой счет. "Выяснить позицию руководства "Колибри" по этому поводу не удалось, поскольку оно перестало выходить на связь и отвечать на звонки. Исходим из того, что правовую оценку бездействию этой компании, в критический момент бросившей несовершеннолетних граждан России на произвол судьбы, дадут наши правоохранительные органы", - отмечают в дипмиссии.

В едином федеральном реестре туроператоров, который ведет Минэкономразвития, организовавшая лагерь компания "Колибри Тур" не состоит.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили, что у нее и до этого возникали проблемы с качеством обслуживания детей в Турции. По информации союза, она предлагала заниженные цены на путевки. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что долг организатора лагеря перед отелем Omorfi Garden Resort, где отдыхали дети, достигает $75 тыс.

Турция Колибри
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