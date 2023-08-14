Литовский бизнес предложил перевозить зерно с Украины в Клайпеду по Неману

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Литовский бизнес и ученые для удешевления перевозок украинского зерна в Клайпедский порт предлагают доставлять его в Каунас по железной дороге, а затем везти по реке Неман до Клайпеды. Железнодорожный оператор Lietuvos gelezinkeliai считает этот проект нереалистичным, сообщает BNS.

Инициатива использовать при перевозке зерна речной транспорт, тогда как традиционно оно доставляется в Клайпеду по железной дороге, возникла в свете дипломатических усилий литовских властей по расширению возможностей для экспорта украинской продукции через порты Литвы, Латвии и Эстонии.

"При перевозке украинского зерна по железной дороге и его перегрузке в Каунасе пришлось бы менять железнодорожный путь или перегружать контейнеры с одного подвижного состава на другой один, а не два раза - это существенно повлияло бы на экономию средств. (...) Европейский опыт также показывает, что внутренние перевозки грузов водным транспортом могут быть на 30-40% дешевле, чем по суше", - заявил гендиректор стивидорной компании Bega (работает в Клайпедском порту) Лаймонас Римкус.

По его словам, в новом логистическом маршруте могут быть задействованы зерновые склады и перевалочное оборудование компании Linas Agro, работающие в Каунасе и Юрбаркасе.

В Минтрансе Литвы BNS сообщили, что рассматривают все предложения, связанные с помощью в экспорте зерна из Украины.

"Все предложения, даже нетрадиционные, по альтернативным маршрутам транспортировки зерна из Украины актуальны, полезны и находятся на рассмотрении", - отмечают в министерстве.

В грузоперевозочной компании группы Lietuvos gelezinkeliai - LTG Cargo BNS сообщили, что предложенная идея по перевозке зерна до Каунаса не будет оцениваться, поскольку речной порт в Каунасе не связан с железными дорогами: "Компания не оценивала ранее упомянутые альтернативные виды транспорта, поскольку на сегодняшний день отсутствует инфраструктура, которая могла бы соединить железную дорогу и речной порт в Каунасе".

Ранее Клайпедский порт заявлял, что может принять более 10 млн тонн украинского зерна, но самой большой проблемой остается, как доставить его в порт. В целом в портах стран Балтии, по данным литовских властей, возможно переваливать 25 млн тонн зерна в год. При этом глава стивидорной компании Bega отмечал, что продавцам после падения цен на зерно уже невыгодно экспортировать украинское зерно через Клайпеду, они ищут подходящую инфраструктуру в Дунайском регионе.

"Он (продавец - BNS) выбрал более короткий маршрут - не ехать в Литву через Польшу, он выбирает Придунайский регион, он идет в другие страны. К сожалению, в ущерб Литве там очень сильно развивается речная инфраструктура и терминалы. Насколько нам известно, там большие изменения, и я бы очень не надеялся, что его (зерно - ИФ) перевезут в Клайпеду - Клайпеда слишком далеко", - заявлял Римкус в июле.

Украина многие годы экспортировала основной объем зерна и другой агропродукции через свои порты на Черном море. Однако после начала военной операции на территории страны работа портов была сильно ограничена. Экспортные потоки были в значительной степени переориентированы на Европу.