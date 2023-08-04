Установленный для зерновой сделки прямой канал между РСХБ и JP Morgan закрыт 2 августа

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Действовавший в рамках "зерновой сделки" специальный платежный канал между РСХБ и JP Morgan перестал функционировать 2 августа, заявили в пятницу в МИД России.

На Смоленской площади напомнили, что в вопросе восстановления "зерновой сделки" российская "позиция остается прежней и уже неоднократно озвучивалась, – сначала решение "системных" задач (переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок запчастей; налаживание транспортной логистики и страхования; восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам; речи об аммиакопроводе "Тольятти-Одесса" уже, к сожалению, не идет), и только после этого рассмотрение возможности реанимирования "черноморской инициативы" в соответствии с заявленными гуманитарными целями".

"Пока говорить о каких-либо позитивных сдвигах не приходится – даже прямой канал, установленный между "Россельхозбанком" и американским JP Morgan, который в западных столицах и ООН пытались представить в качестве рабочей альтернативы SWIFT, был закрыт 2 августа", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ в связи с заявлением госсекретаря США о "черноморской инициативе".

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтону следует обеспечить выполнение российской части зерновой сделки, чтобы Москва вернулась к выполнению "черноморской инициативы".

Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон сделает все необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из РФ в том случае, если Москва вернется к "зерновой сделке".

"Не пообещать, что они задумываются над этим, а выполнить", - подчеркнул пресс-секретарь президента. "Как только это будет сделано, незамедлительно эта сделка будет возобновлена", - сказал Песков.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что РФ не является противником зерновой сделки и готова вернуться в нее, как только будут выполнены все основные условия, выдвигавшиеся российской стороной, но так и не выполненные к моменту истечения последнего крайнего срока 17 июля.

17 июля Захарова заявила, что российская сторона направила Анкаре, Киеву и ООН возражения относительно продления зерновой сделки.

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов – по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды – на два месяца.