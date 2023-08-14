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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Блинкен обсудил по телефону с президентом Нигерии ситуацию в Нигере

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник провел телефонный разговор с президентом Нигерии Болой Тинубу, который также является председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщили в госдепе.

"Блинкен похвалил лидерство президента Тинубу в ЭКОВАС по ситуации в Нигере", - говорится в сообщении.

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Госсекретарь также отметил важность восстановления конституционного порядка в Нигере и освобождения свергнутого президента Мохамеда Базума и его семьи.

26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

На минувшей неделе в столице Нигерии Абудже состоялся саммит государств ЭКОВАС, участники которого подчеркнули в итоговом заявлении, что "постоянно нацелены на восстановление конституционного порядка, используя мирные методы". В то же время участники встречи согласились сформировать и держать наготове воинский контингент на случай, если потребуется проводить операцию на территории Нигера.

Нигер США Энтони Блинкен Мохамед Базум
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