Блинкен видит шансы для дипломатического урегулирования в Нигере

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен все еще видит возможность решения политического кризиса в Нигере дипломатическим путем. Он заявил о этом на брифинге.

"Мы сохраняем фокус внимания на дипломатии, на достижении результата, который нам нужен - это возвращение к конституционному порядку. Я полагаю, что пространство для дипломатии для достижения этого результата еще имеется", - сказал он.

26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства Мохамеда Базума, который был захвачен и отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал путчистов.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

На минувшей неделе в Нигерии прошел саммит ЭКОВАС, участники которого подчеркнули в итоговом заявлении, что "постоянно нацелены на восстановление конституционного порядка, используя мирные методы". В то же время участники встречи согласились сформировать и держать наготове воинский контингент на случай, если потребуется проводить операцию на территории Нигера.