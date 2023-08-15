27 человек погибли и 75 пострадали в результате ЧП в Махачкале

Такие данные подтвердили в МЧС РФ

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Количество погибших при пожаре на заправке в Махачкале увеличилось до 27, еще 75 человек пострадали, подтвердили в пресс-службе МЧС РФ во вторник.

"В результате происшествия пострадали 102 человека, из них 27 погибли", - говорится в сообщении.

В настоящее время порядка 70 сотрудников МЧС продолжают спасательные работы по разбору завалов на месте пожара в Махачкале, также работает кинологический расчет.

"Для оказания содействия муниципалитету в оценке ущерба в 06:30 (по Москве) направлена группа специалистов МЧС Дагестана и Главного управления", - добавили в ведомстве.

Ранее в дагестанском центре медицины катастроф сообщили "Интерфаксу", что количество погибших при взрыве на заправке в Махачкале достигло 27 человек.

"Еще двое пострадавших скончались", - сказал собеседник агентства.