Медучреждения Махачкалы переведены на усиленный режим работы после взрыва на заправке

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Семь бригад скорой помощи занимаются спасением пострадавших в серии взрывов на автозаправке на севере Махачкалы, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

"По указанию министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой медицинские учреждения переведены на усиленный режим работы по приему раненых", - говорится в сообщении.

Раненых госпитализируют с учетом территориальной близости медицинских учреждений.

В свою очередь прокуратура региона сообщает, что организована проверка в связи с возгоранием на автозаправочной станции в Махачкале.

Ранее пресс-служба МЧС по республике сообщала, что в 21:40 поступило сообщение о пожаре в автосервисе. По приезду пожарных горела автозаправка "Нафта-24". Площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

По предварительной информации пострадали 10 человек, из них трое погибли.

Глава республики Сергей Меликов сообщал, что на выезде из Махачкалы произошёл взрыв на одной из заправок. Количество пострадавших уточняется.