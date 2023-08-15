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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

В Белоруссии проводят учения по управлению войсками в оборонительном бою

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Белоруссии на командно-штабном учении с механизированными бригадами Вооруженных сил отрабатывают управление соединениями и воинскими частями при ведении оборонительного боя, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

"С 14 по 17 августа 2023 года под руководством командующего войсками Северо-западного оперативного командования генерал-майора Александра Науменко на 227 общевойсковом полигоне "Борисовский" проводится двустороннее командно-штабное учение с 19-й и 120-й отдельными гвардейскими механизированными бригадами", - говорится в сообщении.

Учение проводится в соответствии с планом подготовки Северо-западного оперативного командования на 2022/2023 учебный год.

"Тема учения: "Управление соединениями и воинскими частями при ведении оборонительного боя". Цель учения - совершенствование навыков офицеров управления бригад, подчиненных штабов воинских частей и подразделений в своевременном и точном принятии решений по складывающейся обстановке", - проинформировали в министерстве.

Минобороны Белоруссия Борисовский
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