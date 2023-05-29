В Белоруссии началось учение с органами военного управления и частями техобеспечения
Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Белоруссии 29 мая началось специальное учение с органами военного управления и воинскими частями техобеспечения, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
Учение будет проводиться по 2 июня под руководством заместителя министра обороны по вооружению - начальника вооружения ВС Белоруссии генерал-майора Андрея Федина. На учениях будут отработаны вопросы обеспечения соединений и воинских частей ракетами и боеприпасами, повышения живучести сил и средств технического обеспечения, ликвидации последствий нанесения условным противником ракетных и авиационных ударов.