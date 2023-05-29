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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

В Белоруссии началось учение с органами военного управления и частями техобеспечения

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Белоруссии 29 мая началось специальное учение с органами военного управления и воинскими частями техобеспечения, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Учение будет проводиться по 2 июня под руководством заместителя министра обороны по вооружению - начальника вооружения ВС Белоруссии генерал-майора Андрея Федина. На учениях будут отработаны вопросы обеспечения соединений и воинских частей ракетами и боеприпасами, повышения живучести сил и средств технического обеспечения, ликвидации последствий нанесения условным противником ракетных и авиационных ударов.

Минобороны Белоруссия
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