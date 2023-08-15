В Белоруссии увеличили сроки и частоту призыва на военные сборы

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Совет министров Белоруссии принял постановление о новом порядке проведения военных и специальных сборов для граждан, пребывающих в запасе и состоящих на мобилизационном учете. Документ опубликован на национальном правовом портале.

Увеличивается как продолжительность, так и сроки проведения военных сборов. Изменения затронут как сборы для граждан, имеющих офицерские звания, так и без таковых.

Число сборов для находящихся в запасе и не имеющих офицерских званий граждан увеличено с трех до 5 раз, для офицеров - до 10 раз (ранее устанавливалась норма один раз в два года или до 2 раз за время пребывания в запасе, в зависимости от разряда).

"Призыв военнообязанных на военные сборы в органы государственной безопасности, орган государственной охраны, оперативно-аналитический центр при президенте Республики Беларусь, на учебные сборы в воинские части и подразделения внутренних войск министерства внутренних дел, органы пограничной службы проводится по персональным спискам, направленным указанными государственными органами в военные комиссариаты, УКГБ по областям за месяц до начала их проведения", - говорится в тексте постановления.