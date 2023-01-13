В Белоруссии могут ограничить выезд за границу не прошедшим сверку данных военнообязанным

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - К белорусским военнообязанным, которые не прошли сверку данных, могут применить ограничения на выезд за пределы страны, сообщил военный комиссар Брестской области Олег Коновалов.

По его словам, в целом по республике процент сверенных военнообязанных составляет 95%. В Брестской области этот показатель превысил 97%. Комментарий военкома опубликован в телеграм-канале Брестского облисполкома.

"Что касается тех неполных 3%, которые не прошли сверку, до конца января мы готовы поработать с этими людьми. Обратиться можно в любой военный комиссариат по любому виду связи... А начиная с февраля месяца для тех людей, которые не прошли сверку, скорей всего, будут применены ограничения на выезд с территории Республики Беларусь, и, возможно, какие-то еще ограничения", - отметил военком.

10 января в Минобороны Белоруссии сообщили о завершении проверки учетных данных военнообязанных. Она проводилась с середины октября 2022 года.

Проверка, как заявляли в Минобороны, позволила "уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки".

В октябре 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по окончании уборочной кампании надо через военкоматы "проверить" всех военнообязанных, которые числятся в запасе. При этом в руководстве Белоруссии неоднократно называли безосновательными слухи о проводимой в республике скрытой мобилизации.