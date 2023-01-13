Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

В Белоруссии могут ограничить выезд за границу не прошедшим сверку данных военнообязанным

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - К белорусским военнообязанным, которые не прошли сверку данных, могут применить ограничения на выезд за пределы страны, сообщил военный комиссар Брестской области Олег Коновалов.

По его словам, в целом по республике процент сверенных военнообязанных составляет 95%. В Брестской области этот показатель превысил 97%. Комментарий военкома опубликован в телеграм-канале Брестского облисполкома.

"Что касается тех неполных 3%, которые не прошли сверку, до конца января мы готовы поработать с этими людьми. Обратиться можно в любой военный комиссариат по любому виду связи... А начиная с февраля месяца для тех людей, которые не прошли сверку, скорей всего, будут применены ограничения на выезд с территории Республики Беларусь, и, возможно, какие-то еще ограничения", - отметил военком.

10 января в Минобороны Белоруссии сообщили о завершении проверки учетных данных военнообязанных. Она проводилась с середины октября 2022 года.

Проверка, как заявляли в Минобороны, позволила "уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки".

В октябре 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по окончании уборочной кампании надо через военкоматы "проверить" всех военнообязанных, которые числятся в запасе. При этом в руководстве Белоруссии неоднократно называли безосновательными слухи о проводимой в республике скрытой мобилизации.

Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Нью-Йорке оштрафовал организацию Трампа на $1,6 млн

Германия на следующей неделе решит вопрос поставок танков Украине

Орбан посетовал на отсутствие в ЕС человека "с сильными бицепсами" для пересмотра санкций

Орбан посетовал на отсутствие в ЕС человека "с сильными бицепсами" для пересмотра санкций

SEC подала в суд на криптовалютные компании Genesis и Gemini

SEC подала в суд на криптовалютные компании Genesis и Gemini

В Джорджии и Алабаме семь человек погибли из-за бури с торнадо

В Джорджии и Алабаме семь человек погибли из-за бури с торнадо

Палата представителей США одобрила запрет на продажу нефти Китаю из резервов

Палата представителей США одобрила запрет на продажу нефти Китаю из резервов

В Узбекистане из-за сильных морозов приостановлена работа газовых автозаправок

Газ в Европе снова стал дороже $700 за тысячу кубометров

Что случилось этой ночью: пятница, 13 января

Нацразведка США получила более 500 новых сообщений об НЛО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });