Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Польша разместит на границе с Белоруссией и Калининградской областью аэростаты

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Польша разместит на границе с Белоруссией и Калининградской областью России аэростаты для обнаружения низколетящих целей, сообщил портал Polon.pl со ссылкой на Минобороны Польши.

"Министерство национальной обороны указало возможные места размещения польских аэростатов проекта Barbara, которые должны обнаруживать низколетящие цели с больших расстояний. Всего планируется заказать до четырех аэростатов, которые будут установлены на восточных и северо-восточных границах страны", - говорится в сообщении.

Аэростаты "благодаря навесной РЛС и будучи "привязанными" на высоте в несколько километров, могут обнаруживать цели с малой радиолокационной заметностью типа вертолетов или небольших самолетов на расстоянии до более чем 300 км", при этом такое решение проблемы радиолокационного горизонта, возникающего из-за кривизны земли, значительно дешевле использования самолетов и вертолетов, объяснили военные. Также аэростаты позволяют организовать непрерывное радиолокационное наблюдение.

Один из аэростатов, согласно информации, направленной Польшей в США в рамках процедуры RFI (Request for Information), будет контролировать район Калининграда и часть акватории Балтийского моря.

"Согласно предоставленным планам, первые конструкции должны быть построены в течение 14 месяцев с момента подписания контракта и выйти на начальную оперативную готовность до 2025 года", - говорится в сообщении.

В качестве поставщика радиолокационного оборудования рассматриваются Lockheed Martin, Textron или Northrop Grumman.

Минобороны Польша Белоруссия Northrop Grumman Lockheed Martin США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Авиакомпании Европы выступили против потолка цен на авиабилеты в Италии

Авиакомпании Европы выступили против потолка цен на авиабилеты в Италии

В Триполи продолжаются бои между вооруженными формированиями

Tesla выпустила бюджетные версии электромобилей Model S и Model X для рынка США

Tesla выпустила бюджетные версии электромобилей Model S и Model X для рынка США
Убийство российского посла в Анкаре

В Турции задержали фигурантку дела об убийстве российского посла Карлова

Что случилось этой ночью: вторник, 15 августа

27 человек погибли и 75 пострадали в результате ЧП в Махачкале

Рынок акций США вырос вслед за техсектором

Рынок акций США вырос вслед за техсектором

Суд над Трампом может впервые транслироваться в прямом эфире

Суд над Трампом может впервые транслироваться в прямом эфире

В Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });