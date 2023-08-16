В польском оборонным концерне Польшу назвали лидером рынка боеприпасов

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Польша стала лидером на европейском рынке боеприпасов, заявил агент ству PAP президент государственного оборонного концерна Польши PGZ Себастьян Хвалек.

"Я убежден, что у нас не просто есть такой шанс, но мы уже являемся (лидером европейского рынка боеприпасов - ИФ), - ответил он на соответствующий вопрос. - Это подтверждается мартовским визитом в Польшу комиссара Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, посещавшего страны ЕС - производителей боеприпасов".

Хвалек отметил, что, в частности, еврокомиссар посетил польский завод Zaklady Metalowe Dezamet S.A., "в связи с решением Евросоюза профинансировать поставку на Украину одного миллиона патронов калибра 155 мм".

"Именно тогда комиссар подчеркнул, что Польша обладает одной из наибольших производственных мощностей и играет ключевую роль роль в поставках боеприпасов по закупкам ЕС", - отметил глава концерна.

Хвалек сказал, что "динамическое развитие польской оборонной промышленности, особенно в последние 3-4 года связано с интенсивным развитием польской армии, изменением геополитического положения в нашем регионе и повышенного интереса мировых клиентов к продуктам, предлагаемым PGZ".

Консорциум PGZ-AMUNICJA и Агентство по вооружениям Польши подписали многолетний рамочный контракт на поставку боеприпасов для нужд Войска Польского, предполагающего "снабжение сотен тысяч штук артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, а также предусматривающего заключение исполнительных договоров, в том числе для различных типов 120-мм боеприпасов; временная перспектива действия контракта - 2029 год". Консорциум PGZ-AMUNICJA включает пять компаний-производителей боеприпасов: Mesko S.A., Zaklady Metal Dezamet S.A., Zaklady Chemiczne Nitro-Chem S.A., Gamrat sp. z o.o. и Bydgoskie Zaklady Elektromechaniczne Belma S.A.