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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Глава Евросовета заверил ЭКОВАС в поддержке ЕС в связи с событиями в Нигере

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом Нигерии Болой Тинубу, председательствующим в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС), подтвердил поддержку ЕС этой организации в связи с событиями в Нигере.

"Председатель Европейского совета подтвердил полную поддержку Европейским союзом решений ЭКОВАС, а также решительное осуждение неприемлемого государственного переворота в Нигере. ЕС не признает власти, образованные в результате путча в Нигере. Президент (Мохамед - ИФ) Базум, избранный демократическим путем, остается законным главой государства Нигер", - сообщил журналистам в пятницу официальный представитель ЕС.

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В Брюсселе указывают на то, что условия содержания под стражей президента Базума ухудшаются.

"Любое дальнейшее ухудшение состояния его здоровья будет иметь серьезные последствия", - отметил европейский чиновник.

По его словам, президент Нигерии со своей стороны подчеркнул решимость и политическую волю ЭКОВАС действовать сообща. ЭКОВАС будет придерживаться своих санкций в отношении Нигера.

Стороны рассчитывают, что официально подтвержденная миссия ЭКОВАС в Ниамее, запланированная на эти выходные, станет важным первым шагом в усилиях по деэскалации и восстановлению демократического курса в Нигере.

Военный переворот в Нигере

26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освобождения и восстановления президента в его функциях.

В столице Нигерии Абудже 10 августа состоялся саммит государств ЭКОВАС, участники которого подчеркнули в итоговом заявлении, что "постоянно нацелены на восстановление конституционного порядка, используя мирные методы".

Вместе с тем члены этой региональной африканской организации заявили о готовности рассматривать любые варианты решения кризиса в Нигере вплоть до применения силы.

ЕС Шарль Мишель Нигер ЭКОВАС
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