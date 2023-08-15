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Почти во всех штатах Бразилии произошел блэкаут

Почти во всех штатах Бразилии произошел блэкаут
Фото: Ricardo Funari/Brazil Photos/LightRocket via Getty Images

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Ранним утром 15 августа в Бразилии отключилось электричество в 25 из 26 штатов и в федеральном округе, включающем в себя столицу страны, сообщает портал G1.

Национальный оператор энергосистемы Бразилии сообщил, что инцидент был зарегистрировал примерно в 8:30 утра по местному времени. Выясняются причины сбоя, из-за которого произошел разрыв соединения в системе между югом, юго-востоком и севером и северо-западом страны.

Отключение электроэнергии не затронуло только штат Рорайма, который не подключен к единой системе.

Электроснабжение к настоящему моменту восстановлено в штатах на юге, юго-востоке и на западе страны.

Бразилия Рорайма
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