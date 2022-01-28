В Казахстане назвали причину блэкаута 25 января

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Отключение электроэнергии в Казахстане было связано с коротким замыканием в Узбекистане, которое повлияло на работу шести энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС, сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC.

"25 января 2022 года в 11:59 по времени Нур-Султана (08:59 по московскому времени - ИФ) в Республике Узбекистан из-за короткого замыкания отключились шесть энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС, с суммарной потерей генерации более 1500 МВт. Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Киргизии. В результате произошел "наброс" мощности на транзит 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана" с последующей его перегрузкой", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным KEGOC, в целях недопущения повреждения энергетического оборудования и полного погашения южных областей страны был автоматически разделен транзит энергии с переводом Алма-Атинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей на изолированную работу.

В информации отмечается, что "все электростанции в южных областях республики остались в работе, продолжая электро- и теплоснабжение потребителей суммарной мощностью порядка 1500 МВт, было предотвращено полное погашение потребителей южной зоны Казахстана". Ввиду отсутствия передачи мощности по транзиту 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана" вынужденные ограничения составили порядка 1800 МВт.

"Энергосистемы Узбекистана и Киргизии полностью погасли с отключением всех электростанций и потребителей. В энергосистеме Узбекистана отключенная нагрузка составила порядка 9600 МВт (100% потребления), в Кыргызстане около 2600 МВт (100% потребления)", - сообщили в KEGOC.

В пресс-службе добавили, что "в рамках восстановления со стороны ЕЭС Казахстана была оказана помощь энергосистемам Кыргызстана и Узбекистана путем подачи напряжения на электростанции данных стран, что позволило им начать восстановительные мероприятия".

В KEGOC также заявили, что масштабный блэкаут 25 января не связан с деятельностью майнеров.

25 января произошли масштабные сбои по всему энергокольцу в Центральной Азии - в Казахстане, Узбекистане и Киргизии.