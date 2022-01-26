Электроснабжение в Узбекистане после блэкаута восстановлено на 70%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Электроснабжение Узбекистана после массового отключения в среду восстановлено на 70%, устранены крупные неисправности в энергосистеме и начата подача энергии в единую энергосеть страны, сообщили "Интерфаксу" в министерстве энергетики страны.

"Крупные неисправности в системе были устранены, электроэнергия подается в единую энергосеть республики. Электроснабжение восстановлено на 70 процентов", - сообщил собеседник агентства.

По его данным, в Ташкенте и некоторых регионах подача электроэнергии восстановлена полностью, устраняются локальные неполадки.

"В первую очередь электроэнергией были обеспечены население и социальные объекты", - отметил представитель Минэнерго.

По его данным, продолжается поэтапный ввод в эксплуатацию энергоблоков тепловых электростанций.

В ведомстве обратили внимание на то, что из-за неполадок в системе имеют место случаи нарушения технологических процессов на действующих газовых месторождениях и нефтеперерабатывающих заводах в стране.

"Это, в свою очередь, приводит к снижению добычи газа. Поэтому на тепловых электростанциях наблюдается снижение давления газа, что негативно сказывается на объеме выработки электроэнергии", - отметили в Минэнерго.

По данным министерство жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана, полностью восстановлено водоснабжение Ташкента и других крупных городов.

Министерство транспорта сообщило о возобновлении движения высокоскоростных поездов Afrosiyob между городами республики. В Ташкенте с пяти утра (03:00 по московскому времени) восстановлена работа метрополитена, прерванная накануне из-за отключения электроэнергии.

Утром 25 января произошло массовое отключение электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, предположительно, это связано с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии.

В объединенную энергосистему Центральной Азии входят Узбекистан, юг Казахстана, а также Киргизия, Таджикистана и Туркменистан.