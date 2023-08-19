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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:29

В ЦПВС заявили о 22 нарушениях со стороны коалиции США в небе над Сирией

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в Сирии зафиксировали 22 нарушения протоколов деконфликтации и воздушного пространства страны беспилотниками и самолетами международной коалиции во главе с США, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 9 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

Кулить добавил, что в районе Эт-Танф пара истребителей F-35, три пары истребителей F-16, пара истребителей "Рафаль" и три многоцелевых беспилотных летательных аппарата MQ-1C коалиции 13 раз нарушили воздушное пространство Сирии.

"Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - подытожил контр-адмирал.

Сирия
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