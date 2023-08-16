ЕС призвал противоборствующие стороны в Ливии к диалогу и деэскалации

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз обеспокоен вооруженными действиями в Ливии и призывает стороны к диалогу и деэскалации, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Хотя столкновения в Триполи, похоже, утихли, Европейский союз настоятельно призывает все стороны продолжать воздерживаться от вооруженных столкновений и вести диалог в целях деэскалации ситуации и восстановления спокойствия", - говорится в опубликованном вечером в среду в Брюсселе коммюнике главы дипломатии ЕС.

В заявлении также содержится призыв к сторонам конфликта, "участвовавшим в актах насилия", соблюдать свои "обязательства по международному гуманитарному праву и обеспечивать защиту гражданских лиц".

Боррель подчеркнул, что ливийцы устали жить в обстановке вооруженной конфронтации в стране и заслуживают того, чтобы их стремление к миру, наконец, было услышано и реализовано.

"Последние события являются ярким напоминанием о нестабильности ситуации с безопасностью в Ливии и о настоятельной необходимости проведения выборов для поиска устойчивого и инклюзивного политического решения", - отметил глава европейской дипломатии.

Агентство ЭФЭ сообщило в среду, что число жертв боев, которые в понедельник развязали подчиняющиеся Правительству национального согласия (ПНА) вооруженные формирования, увеличилось до 55 человек, число пострадавших - до 146.

При этом отмечалось, что вечером во вторник сторонам при посредничестве местных старейшин удалось договориться о передаче командира Махмуда Хамзы еще одной вооруженной группе и о возвращении бойцов с улиц города на базы.

В начале недели стало известно, что в бои вступили 444-я бригада столичного военного округа и Специальные силы сдерживания (ССС) - подразделение военной полиции для спецопераций. Поводом для боевых действий с применением тяжелого оружия стало задержание ССС командира 444-й бригады Хамзы в международном аэропорту Митига, который контролируют отряды ССС. Хамза ранее состоял в рядах ССС, был ключевым посредником в снижении напряженности между прочими вооруженными формированиями.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: поддерживаемое ООН ПНА в Триполи, на западе страны, и временный кабинет на востоке страны, который поддерживала Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, Хафтару оказывали помощь Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступали Турция, Катар и Италия.

В октябре 2021 года в Женеве представители противоборствующих сторон подписали соглашение о постоянном прекращении огня. Выборы президента в Ливии, первые после свержения и убийства Муаммара Каддафи, были запланированы на 24 декабря 2021 года, однако в итоге голосование не состоялось. Это произошло из-за разногласий вокруг избирательного законодательства, которые не преодолены до сих пор.