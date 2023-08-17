США ввели санкции против четверых россиян, обвинив их в отравлении Навального

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Минфин США внес в санкционный список четверых россиян, которых Вашингтон считает причастными к произошедшей в 2020 году ситуацией со здоровьем Алексея Навального, сообщает американское ведомство.

В Минфине утверждают, что россияне - Алексей Александров, Константин Кудрявцев, Иван Осипов и Владимир Паняев "причастны к отравлению российского оппозиционера". Против них ввели санкции "в соответствии с законом Магнитского", который предусматривает ограничительные меры за нарушения прав человека.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа 2020 года по решению семьи Навальный проходил лечение в клинике Charite в Берлине.

Российские медики заявляли, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена с обострением хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекторной функции. Отравляющих веществ в организме оппозиционера российские специалисты не обнаружили.

Вместе с тем, германские специалисты 24 августа 2020 года сообщили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы".

В ОЗХО 6 октября 2020 года сообщили, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.