Посольство РФ назвало бездоказательными заявления госдепа об отравлении Навального

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Посольство России в США отреагировало на очередные обвинения госдепартамента США в адрес России относительно якобы имевшего место отравления оппозиционера Алексея Навального и применения против него химического оружия.

Ранее американское внешнеполитическое ведомство распространило заявление, в котором утверждается, что два года назад в России была якобы предпринята попытка "убить лидера оппозиции Алексея Навального с помощью нервнопаралитического вещества".

"Обратили внимание на очередные обвинения госдепартамента, связанные с якобы имевшим место применением российскими спецслужбами химоружия против Навального. Заявления об отравлении "блогера" абсолютно бездоказательны. Уголовное дело в отношении россиянина не является политически мотивированным. Он отбывает наказание на основании решения суда, принятого в соответствии с российским законодательством", - говорится в комментарии, опубликованном в телеграм-канале диппредставительства в воскресенье.

Вашингтон также призвал Москву "свернуть свою программу создания химического оружия".

В связи с этим дипломаты заявили: "Утверждения о том, что Россия якобы обладает химоружием лживы. Вашингтону хорошо известно, что в 2017 году наша страна полностью ликвидировала национальные запасы боевых отравляющих веществ. Этот факт официально подтвержден ОЗХО".

Дипмиссия напомнила, что "именно Соединенные Штаты - единственная страна, до сих пор не избавившаяся от химарсенала".

"Призываем Вашингтон прекратить уклоняться от выполнения своих международно-правовых обязательств, а также не вмешиваться во внутрироссийские дела", - подчеркнули в посольстве.

Навальный был госпитализирован с признаками отравления в Омске в 2020 году, после этого его доставили на лечение в Германию, где заявили, что причиной резкого ухудшения самочувствия стало вещество "Новичок".

По возвращении в Россию он был арестован и осужден по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду. В США обвинения назвали "политически мотивированными".