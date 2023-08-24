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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

США внесли в санкционные списки по РФ 11 физлиц и две структуры

Под санкции, в частности, попала мать Рамзана Кадырова - Аймани Кадырова

США внесли в санкционные списки по РФ 11 физлиц и две структуры
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Минфин США в четверг сообщил, что включил в санкционные списки по России 11 физических и два юридических лица.

Под санкции, в частности, попала Аймани Кадырова, мать главы Чечни Рамзана Кадырова. Санкции ввели и против Общественного фонда имени Ахмата Кадырова, где она занимает должность президента.

В санкционные списки попали также международный детский центр "Артек" и его директор Константин Федоренко.

Помимо этого, под американские ограничительные меры попали уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева, уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова, уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых, а также министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.

Занесение в SDN List - санкционные списки - предусматривает замораживание активов и запрет на поездки в США.

США Аймани Кадырова Рамзан Кадыров Чечня
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