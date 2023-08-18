В очередях на выезд из Белоруссии в ЕС скопилось около 1000 автомобилей

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили о росте числа автомобилей, скопившихся в очередях на выезд в ЕС, в общей сложности выезда ожидают более 390 грузовых и 575 легковых машин.

"По состоянию на 10:00 самым загруженным для фур остается литовское направление - въезда в ЕС ожидают около 380 автомобилей. Наибольшая очередь грузовиков фиксируется перед пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог). С понедельника сотрудники данного погранперехода пропустили на свою территорию около 21% фур от нормы", - сообщили в ГПК в пятницу.

"Наибольшая очередь на въезд в Литву - перед погранпереходом Мядининкай (Каменный Лог). С понедельника его контрольные службы оформляли не более 58% легкового транспорта от нормы", - отметили в пограничном ведомстве Белоруссии.

"Очередь перед единственным функционирующим для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) за сутки выросла в три раза - с 80 до 240 автомобилей. Контрольные службы сопредельного погранперехода с начала недели пропускали на свою территорию 37% транспорта от нормы", - говорится в сообщении.

Также, по информации ГПК, после закрытия Литвой пунктов пропуска Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы) фиксируется увеличение очереди легковых авто перед латвийскими пунктами пропуска Патерниеки (Григоровщина) и Силене (Урбаны).

Ранее Белорусский Госпогранкомитет прогнозировал рост очередей на остающихся в работе КПП на границе с Литвой и заявлял о намерении усилить смены на пунктах пропуска "Каменный Лог", "Котловка" и "Урбаны".

С 00:00 18 августа Литва закрыла для движения пограничные пункты пропуска "Шумскас" (с белорусской стороны - "Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией. Правительство Литвы мотивировало принятие этого решения геополитической обстановкой и необходимостью снижения уровня угроз.

После закрытия "Шумскаса" и "Твярячюса" остаются открытыми четыре пункта пересечения границы с Белоруссией: "Мядининкай" ("Каменный лог"), "Лаворишкес" ("Котловка"), "Райгардас" ("Привалка") и "Шальчининкай" ("Бенякони").

По информации Минтранса Литвы, движение будет перенаправлено на находящийся в процессе реконструкции "Мядининкай", который является самым крупным и технически оснащенным КПП (имеется система рентгеновского контроля в отличие от пунктов пропуска "Твярячюс" и "Шумскас").