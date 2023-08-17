Глава иранского МИД прибыл в Эр-Рияд впервые после восстановления дипотношений

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан в четверг прибыл в Саудовскую Аравию, это первый визит главы внешнеполитического ведомства Ирана в королевство после восстановления дипломатических отношений между странами, сообщает "Мехр".

Министр возглавляет делегацию высокопоставленных лиц Ирана. По плану он должен встретиться со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом и некоторыми другими влиятельными представителями властей королевства для обсуждения международных и региональных вопросов.

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией, считающимися лидерами двух основных течений Ислама - шиизма и суннизма, резко осложнились в 2016 году после того, как в Эр-Рияде казнили влиятельного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, критиковавшего саудовскую монархию. Вслед за этим в Тегеране демонстранты совершили нападение на посольство Саудовской Аравии, в ответ Эр-Рияд разорвал дипотношения с Ираном.

В марте этого года Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая договорились о восстановлении дипломатических отношений.

Стороны назначили послов: так, посол Ирана в Эр-Рияде Алиреза Энайати начнет официальное исполнение обязанностей во время визита Абдоллахиана.

Также ранее посольство Саудовской Аравии в Тегеране и генконсульство в Мешхеде возобновили работу.