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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Что случилось этой ночью: суббота, 19 августа

Определение дня возможной интервенции в Нигер со стороны ЭКОВАС, расширение перечня иноагентов, отравление детей хлором в Тюменской области

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Страны-члены ЭКОВАС определили день возможной интервенции в Нигер. Об этом заявил представитель организации Абдель Фаттах Мусах. Других подробностей он не привел.

- Иноагентами признаны Линор Горалик и Андрей Илларионов. В перечень также были включены общественные деятели Владимир Довданов и Сардылана Кондакова, политолог Андрей Пионтковский, правозащитник Сергей Кривенко, писатель Татьяна Сотникова.

- В Тюменской области 13 детей отравились хлором в бассейне. Троих из них - 2012, 2015 и 2016 года рождения - увезли в больницу.

- Трамп договорился с властями о добровольной явке в тюрьму на следующей неделе. До этого адвокаты бывшего президента США проведут переговоры с офисом окружного прокурора, чтобы согласовать условия его освобождения под залог.

- Лидеры США, Японии и Южной Кореи пообещали продолжать политику санкций против РФ. Они также договорились ускорить снижение зависимости от российской энергетики.

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