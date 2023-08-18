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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Иноагентами признаны Линор Горалик и Андрей Илларионов

Иноагентами признаны Линор Горалик и Андрей Илларионов
Здание Минюста в Москве
Интерфакс

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Минюст включил в перечень иностранных агентов семь человек, в том числе писателя Линор Горалик, экономиста и бывшего советника президента Андрея Илларионова.

Также перечень пополнили общественный деятель Владимир Довданов, политолог Андрей Пионтковский, общественный деятель Сардылана Кондакова, правозащитник и бывший член СПЧ Сергей Кривенко и писатель Татьяна Сотникова. Всем им, кроме Илларионова, министерство вменяет выступление против СВО.

Линор-Джулия Горалик, кроме того, распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей и о действиях российской армии. Также она "осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений, что противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства" и участвовала в сборе средств в поддержку Украины.

Илларионов "принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике". "Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Проживает за пределами Российской Федерации" - говорится в пресс-релизе.

Довданов, по данным Минюста, участвовал в создании информационных материалов иностранных агентов, выступал против СВО, распространял фейки о решениях российской власти и действиях российских военных. "Выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации", - перечисляет ведомство.

Саргылана Кондакова выступала против СВО, распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, призывала к действиям, "результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации". Также ей вменяют участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов.

О Сергее Кривенко Минюст сообщает, что он выступал против СВО, участвовал в создании информационных материалов иностранных агентов и иностранных СМИ и "является директором включенной в реестр иностранных агентов организации".

Пионтковский и Сотникова, как сообщает ведомство, выступали против СВО, распространяли фейки о решениях и политике российских властей, участвовали в создании и распространении информационных материалов иностранных агентов. и оба проживают не в России.

Минюст Украина Андрей Пионтковский Андрей Илларионов Линор Горалик
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