Лидеры США, Японии и Южной Кореи пообещали продолжать политику санкций против РФ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Лидеры США, Японии и Южной Кореи по итогам трехстороннего саммита сообщили, что договорились продолжать оказывать помощь Украине, вводить санкции против России, подтвердили приверженность денуклеаризации КНДР.

"Мы обязуемся продолжать оказывать помощь Украине, вводить скоординированные, жесткие санкции против России и ускорять снижение зависимости от российской энергетики", - говорится в документе, распространенном в Вашингтоне по итогам переговоров Джо Байдена, Фумио Кисиды и Юн Сок Ёля.

В нем отмечается, что три страны "настоятельно призывают КНДР отказаться от ядерной и баллистической программ", выражают приверженность "расширению сотрудничества в области противоракетной обороны для противодействия угрозам КНДР".

В части документа, касающейся Китая, сказано, что участники саммита "решительно выступают против односторонних попыток изменять статус-кво в Индо-Тихоокеанском регионе".

Главы государств также сообщили, что договорились усилить сотрудничество в сфере безопасности.

В загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвиде в пятницу состоялся саммит США, Южной Кореи и Японии.